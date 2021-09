Salário mínimo deverá mesmo ficar perto de 705 euros

O salário mínimo deverá mesmo subir no próximo ano para cerca de 705 euros, num aumento nominal de 6%, o que, de acordo com os registos oficiais da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), implica o aumento nominal mais alto desde o início da década de noventa (1993) e pode vir a ser o aumento real mais alto dos últimos dez anos.





