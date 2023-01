Salário mínimo espanhol passa a ser mais de 300 euros superior ao português

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta terça-feira uma subida de 8% do salário mínimo, passando assim de 1.000 para 1.080 euros brutos mensais a 14 meses, contando com o subsídio de férias e de natal.A proposta, anunciada no Senado, será aprovada em Conselho de Ministros a 7 de fevereiro e será depois aplicada com efeito retroativo a 1 de janeiro deste ano.Sánchez acrescentou ainda que vai solicitar à Comissão Europeia empréstimos no valor de 94 mil milhões de euros para prosseguir com a modernização da economia espanhola. Nas palavras do líder do Executivo, citado pelo El Mundo: "o caminho é o da Alemanha e não de um país de mão de obra barata e pouco qualificada".Com esta subida, o salário mínimo bruto mensal regista um aumento de 46,7% desde 2018, ano em que Pedro Sánchez chegou à presidência. Na altura situava-se em 735,90 euros.A medida foi anunciada depois das reuniões desta manhã com as confederações sindicais UGT e CCOO, que pediam uma subida do salário mínimo até aos 1.100 euros.Em Portugal, o salário mínimo passou de 705 para 760 euros em janeiro deste ano, uma atualização de 7,8%.