Salários do Estado sobem ao ritmo mais lento desde 2018

No setor público, as remunerações cresceram 0,7% até março, o que constitui o ritmo mais baixo desde outubro de 2018. O aumento do número de trabalhadores do Estado, ao invés do que se passa no privado, está a reforçar o peso do emprego público na economia.

