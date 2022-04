Sanções da UE deverão abranger gás e petróleo "mais cedo ou mais tarde"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse esta terça-feira acreditar que as sanções da União Europeia (UE) à Rússia devido à sua agressão à Ucrânia deverão abranger, "mais cedo ou mais tarde", importações de petróleo e gás russo.Intervindo num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente do Conselho Europeu também manifestou abertura à ideia de a UE conceder asilo aos militares russos que desobedecerem às ordens e baixarem as armas na Ucrânia para não tomarem parte nos crimes de guerra cometidos.Um dia após a Comissão Europeia ter apresentado a sua proposta de um quinto pacote de sanções à Rússia, à luz das atrocidades cometidas pelo exército russo em Bucha e outras cidades ucranianas ocupadas, mas, entretanto, libertadas e que contempla pela primeira vez a energia, com a proibição da importação de carvão, Charles Michel considerou provável a UE ter de ir ainda mais longe."Eu penso que medidas sobre o petróleo e mesmo o gás também serão necessárias mais cedo ou mais tarde", disse, abordando uma questão que divide os Estados-membros.O presidente do Conselho Europeu observou que depois da devastação da cidade de Mariupol, o mundo pôde assistir agora a "crimes contra humanidade, contra civis inocentes, em Bucha e muitas outras cidades"."É mais uma prova de que a brutalidade russa contra o povo da Ucrânia não tem limites. É mais uma prova de crimes de guerra, com corpos empilhados em valas comuns. Isto não é uma operação especial, são crimes de guerra. E nós, na UE, não vamos virar as costas, vamos olhar a realidade nos olhos. Tem de haver, e haverá, consequências graves para todos os responsáveis e já estamos a apoiar todos os esforços para recolher provas. Faremos tudo para trazer os perpetradores à justiça internacional", declarou.O presidente do Conselho Europeu dirigiu de seguida uma mensagem aos militares russos que "não querem fazer parte do assassinato dos seus irmãos e irmãs ucranianos"."Se não querem ser criminosos, larguem as armas, deixem de lutar, abandonem o campo de batalha. Sei que alguns dos membros do Parlamento Europeu propõem dar asilo aos soldados russos que desobedecerem às ordens. Na minha opinião, esta é uma ideia valiosa que deveria ser explorada", disse."Agora, temos de fazer tudo para pôr fim a estas atrocidades", concluiu.Intervindo a seguir a Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, que na véspera propôs uma proibição de importação pela União Europeia de carvão russo, explicou no hemiciclo o alcance deste quinto pacote de sanções colocado sobre a mesa, que, sublinhou, não será o último."Neste ponto crítico da guerra, temos de aumentar a pressão sobre Putin e o governo russo. É por isso que propomos um endurecimento ainda maior das nossas sanções. [...] Vamos impor uma proibição de importação de carvão da Rússia, no valor de quatro mil milhões de euros por ano. Esta é a primeira vez que sancionamos diretamente a importação de combustíveis fósseis da Rússia, cortando assim uma importante fonte de receitas", sublinhou.Segundo Von der Leyen, "estas sanções são duras, porque limitam as opções políticas e económicas do Kremlin" e "são inteligentes, porque afetam a Rússia muito mais duramente" do que a própria Europa."E estas sanções não serão as nossas últimas sanções", acrescentou, argumentando que, "depois de Bucha, mais do que nunca, a Europa mantém-se firme ao lado da Ucrânia".Von der Leyen observou que, "apenas há sete semanas atrás, Bucha era um subúrbio amigável e tranquilo nos arredores de Kiev, mas na semana passada a própria humanidade foi morta em Bucha, morta a sangue-frio, executada com as mãos atadas e com uma bala na cabeça" e "deixada a apodrecer no meio da rua ou em valas comuns"."Todos nós vimos as imagens assombrosas de Bucha. E ouvimos os testemunhos daqueles que podem voltar a falar livremente, agora que o exército russo partiu. «Mataram todos os que viram», disse uma testemunha sobre os soldados de [o Presidente russo Vladimir] Putin. É isto que está a acontecer, quando os soldados de Putin ocupam território ucraniano. Eles chamam a isto libertação. Eu chamo a isto crimes de guerra. As autoridades russas terão de responder por estes crimes", declarou.A Rússia é responsável por cerca de 45% das importações de gás da UE, bem como por cerca de 25% das importações de petróleo e por 45% das importações de carvão europeias.Na véspera, Ursula von der Leyen revelara que a UE está mesmo já a "trabalhar em sanções adicionais, incluindo sobre importações de petróleo, e a refletir sobre algumas das ideias apresentadas pelos Estados-membros, tais como impostos ou canais de pagamento específicos, tais como uma conta caucionada".A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.480 civis, incluindo 165 crianças, e feriu 2.195, entre os quais 266 menores, segundo os mais recentes dados da ONU.ACC (ANE) // PALLusa/Fim