Sarampo: Casos suspeitos sobem para 117

A directora-geral de Saúde, Graça Freitas, em declarações à Rádio Renascença (RR), confirmou que o número de casos suspeitos de sarampo subiu para 117. A responsável assinalou que, até às 19 horas de ontem, eram 117 os casos suspeitos, isto é "pessoas com sintomas, mas que podem ser confirmados ou não".



O número de casos confirmados terá subido para 36 pessoas no Porto. "Sabemos estes dados, porque são os médicos que fazem o diagnóstico que notificam [os casos] numa plataforma nacional e depois o laboratório Ricardo Jorge também notifica nessa plataforma" se as suspeitas se confirmam, explicou ainda a responsável, de acordo com a RR.



Os últimos casos suspeitos conhecidos surgiram em Coimbra e em Braga, estando relacionados com o surto que começou no Hospital de Santo António, no Porto, de acordo com a rádio.