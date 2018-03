À margem da apresentação do programa nacional de rastreio de saúde da visão infantil, em Santa Maria da Feira, a responsável remeteu uma nova actualização do número de infectados para o final do dia e admitiu que, quando existe um surto, o ponto de vista clínico "é complexo"."É provável que desde ontem [quinta-feira] tenham aparecido casos suspeitos, mas que carecem de reporte, quer para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), quer para o nível nacional, e carecem de uma investigação laboratorial. Não é uma questão de não controlo, mas uma dinâmica do próprio vírus e da doença", referiu em declarações aos jornalistas.O número de casos de sarampo confirmados na região norte subiu para 21, segundo os últimos dados da DGS. Dos 51 casos suspeitos de sarampo, entre os quais estão os 21 confirmados, 45 têm ligação laboral ao Hospital de Santo António, no Porto.