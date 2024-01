Seca fez subir preço da batata em 23% no último ano na UE. Azeite está 54% mais caro

Boas notícias no índice de preços e nos fertilizantes

As estimativas do Eurostat apontam para uma subida significativa numa série de produtos agrícolas na União Europeia em 2023.. Por outro lado,O gabinete de estatísticas da União Europeia divulgou esta sexta-feira os dados relativos aos preços agrícolas de 2023, que revelam que o preço do azeite, no ano passado,. Um valor que espelha os valores inéditos que têm sido registados nos últimos meses,O Eurostat destaca também a subida do preço da batata em território europeu. No último ano, este tubérculo. Em média, subiu 23%, com as maiores subidas a pertencer àEm Portugal o preço da batataOs únicos países a escapar a esta tendência foram a Bélgica (-18%), o Chipre (-14%) e a Áustria (-4%).A subida do preço da batata, diz o Eurostat, acontece devido à "".Registaram-se também subidas de preço noutros produtos como os suínos (22%), os ovos (20%) ou os vegetais e frutas com preços a subir cerca de 8%.Apesar da subida em vários produtos, o Eurostat ressalva que 2023 representou uma "travagem nas subidas acentuadas dos preços" dos produtos agrícolas."As primeiras estimativas dos índices de preços agrícolas para 2023 indicam uma mudança em relação aos aumentos acentuados de preços que caracterizaram 2021 e 2022. Em 2023, o preço médio dos produtos agrícolas no seu conjunto (produção) na UE aumentou 2 % em comparação com o ano anterior, enquanto o preço médio dos bens e serviços atualmente consumidos na agricultura (factores de produção) diminuiu 5%", explica o gabinete de estatísticas da União Europeia.Além da subida do preço da batata, o Eurostat sublinha, que tiveram preços inferiores a 2022 em 22 países países da União Europeia. As maiores quedas foram no Luxemburgo (-46%), na Suécia (-41%) e na Finlândia (-39%).