Seis em cada dez portugueses estão a viver pior do que em 2021

Seis em cada dez portugueses acreditaram estar pior financeiramente do que no ano passado, avança esta terça-feira o Dinheiro Vivo com base no estudo "European Consumer Payment Report 2022", promovido pela Intrum. A explicar parte dessa situação está a subida da inflação, que tem tirado poder de compra às famílias.

O estudo revela que mais de 70% dos portugueses consideram que as suas despesas fixas estão a evoluir mais rápido do que a sua remuneração. O valor está 22 pontos percentuais acima do registado há um ano, devido, em parte, ao facto de as empresas não estarem a aumentar salários em linha com a inflação, que em outubro chegou superou os 10%.





Um terço dos inquiridos admite ainda ficar com menos de 10% do ordenado depois de saldar as dívidas mensais. Há ainda falta de confiança no trabalho dos bancos centrais em conter a subida dos preços. Em toda a Europa, quase metade dos inquiridos (46%) acredita que os bancos centrais pouco podem fazer – 54% em Portugal.