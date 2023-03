Só 382 famílias ucranianas tiveram apoio para alojamento urgente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apenas 382 famílias da Ucrânia beneficiaram do Programa de Apoio ao Alojamento Urgente – Porta de Entrada, regime que foi simplificado para responder no ano passado à chegada ao país de milhares de famílias ucranianas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O jornal Público escreve nesta quarta-feira que, até ao final do mês passado, foram identificadas 2.128 famílias com necessidades urgentes de alojamento, havendo 614 candidaturas. Há 232 candidaturas ainda em avaliação.

O programa prevê o apoio ao arrendamento de uma habitação ou parte dela por 18 meses, podendo ser estendido para até 30 meses, com os valores de apoios a variarem nos diferentes municípios. Está enquadrado num protocolo entre as autarquias, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e Alto Comissariado para as Migrações.

Segundo o Público, até ao final de janeiro 114 municípios tinham manifestado interesse em participar, sinalizando 2.439 habitações disponíveis, havendo 97 protocolos para apoio financeiro.

Entre as dificuldades à distribuição deste apoio descritas pelo jornal estão a incerteza vivida pelas famílias da Ucrânia, a necessidade de identificarem a habitação e negociarem o arrendamento antes de se candidatarem, e nalguns casos exigências de fiador, caução e rendas adiantadas que impedem o acesso de famílias em contexto difícil e sem poupanças, segundo descrevem associações que apoiam os deslocados da Ucrânia.