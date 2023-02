Supervisão divide, mas TC dá luz verde à lei das Ordens profissionais

Dois votos de vencido, um sobre o novo órgão de supervisão, outro sobre a proibição do exercício de funções de dirigentes na Função Pública, não impediram que a nova da lei das ordens profissionais passasse, por maioria, no crivo do Constitucional.



A decisão do Tribunal Constitucional, depois de Marcelo ter pedido a fiscalização preventiva da lei das ordens, foi lida pelo presidente, João Caupers. Manuel de Almeida/Lusa Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 27 de Fevereiro de 2023 às 21:00







O Tribunal Constitucional (TC) chegou à conclusão que o novo regime jurídico das associações públicas profissionais não viola a Constituição da República Portuguesa (CRP), pelo que poderá ser promulgado tal como foi aprovado pelo Parlamento. De entre os 13 juízes conselheiros, 11 votaram favoravelmente a decisão na sua globalidade e só dois apresentaram votos de vencido, mas apenas relativamente a

