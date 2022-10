“Temos dúvidas de que seja a altura ótima para o acordo”, diz presidente da CCP

Com a incerteza sobre a evolução da economia no próximo ano é difícil construir um acordo de médio prazo que seja consequente. Ainda assim, a CCP vai a jogo pedindo a redução de um ponto no IRC e de 10% nas tributações autónomas.

“Temos dúvidas de que seja a altura ótima para o acordo”, diz presidente da CCP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Temos dúvidas de que seja a altura ótima para o acordo”, diz presidente da CCP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar