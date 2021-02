Todos os países estão mais endividados mas o risco de Portugal é maior

No novo panorama do endividamento, Portugal já não segue tão sozinho como no pré-pandemia. Antes da covid-19, o país destacava-se dos parceiros do euro: estava no pódio dos Estados com dívidas acima do patamar dos 100% do PIB, ao lado de Itália e da Grécia. Agora, são já sete países nestas circunstâncias e as grandes economias fazem parte do grupo. O facto de ir mais acompanhada traz vantagens à economia

