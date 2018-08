Trabalhadores sem salários há 57 meses pedem intervenção do presidente de Angola

"Tristeza, trabalhadores da empresa de pontes 57 meses sem salários", "o sofrimento continua", "pedimos ajuda do senhor Presidente da República e à sociedade em geral" ou ainda "socorro, estamos a morrer" eram as frases estampadas nos cartazes exibidos por algumas dezenas de trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes de Angola (ENPA), que marcharam na tarde deste sábado, em Luanda, protestando pelos cinco anos de salários em atraso e pediram a intervenção do presidente angolano na resolução da situação.

Promovida pela Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA), a marcha de protesto contra o não-pagamento de salários há quase cinco anos partiu do largo do cemitério da Santa Ana e terminou no Largo das Escolas, centro de Luanda, e contou com a protecção da polícia angolana.