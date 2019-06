Tuk tuks: Guerra em Sintra, inércia em Lisboa e paz no Porto e Matosinhos

Tuk tuks acusam Sintra de querer impedir a sua circulação com o projeto de regulamento que está em discussão pública até 8 de julho. Na capital, o documento continua na gaveta. No Porto e em Matosinhos, as regras funcionam desde 2017.