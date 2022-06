Turismo responde por dois terços do PIB deste ano

O turismo vai ser responsável por dois terços do crescimento do produto interno bruto (PIB) previsto pelo Banco de Portugal para este ano. A instituição liderada por Mário Centeno aponta para uma expansão do PIB de 6,3%, uma revisão em alta face à estimativa de março de 4,9%. “Um valor elevado” reconheceu o governador do banco central que decorre também de um efeito “carry-over” muito forte.



