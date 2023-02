"Ultrapassadas as dúvidas", Marcelo vai promulgar lei das ordens profissionais

Leia Também Lei das ordens profissionais não viola a Constituição

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa surge depois de o Tribunal Constitucional ter declarado constitucional a lei que altera a regulação das ordens profissionais, por não encontrar nenhum desrespeito de princípios ou normas constitucionais.O Chefe de Estado considera que o acórdão do TC faz com que fiquem ""Havia 18 ou 19 ordens profissionais que entendiam que o diploma era muito inconstitucional, o Governo entendia o contrário, tal como a maioria da Assembleia da República, nada como o TC clarificar isso", disse. Para o chefe de Estado, a decisão do TC "significa que deu luz verde à maioria do parlamento e ao Governo para fazer a intervenção pretendida em termos do novo regime" das ordens profissionais."Isso significa que, chegada a comunicação do TC, eu promulgo imediatamente o diploma", garantiu.No âmbito dos poderes conferidos ao Presidente da República, Marcelo poderia ainda vetar politicamente o diploma, o que exigira que o Parlamento confirmasse mais tarde a lei por maioria absoluta, opção que o Chefe de Estado não exerceu.