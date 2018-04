Um morto e 15 feridos em acidente com autocarro de estudantes em Nisa

O acidente aconteceu no concelho de Nisa e foram accionados vários meios de ajuda, incluindo aéreo. O autocarro com estudantes regressava de Espanha.

Um autocarro onde seguiam 48 estudantes, com idades compreendidas entre os 19 e 25 anos, sofreu um acidente perto de Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, avançou o Correio da Manhã.

Há pelo menos um morto e 15 feridos já confirmados.

O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem do Fratel, este domingo.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o veículo regressava de Espanha e o alerta foi dado às 17:56.

A Lusa adianta que os estudantes regressavam de uma viagem de finalistas e são da Covilhã. A Rádio Portalegre confirma esta informação, sublinhando que os estudantes regressavam à Covilhã depois de uma semana de férias no Sul de Espanha.

Segundo o Jornal do Fundão, na sua página do Facebook, relatos de testemunhas referem que os estudantes pertenciam à Escola Frei Heitor Pinto.



No local está uma centena de operacionais, apoiados por 41 viaturas de emergência e um meio aéreo.