Um país, oito bancarrotas: Conheça os colapsos da Argentina

Hoje, Cristina Kirchner está prestes a suplantar Macri na Casa Rosada, desta vez como vice-presidente de Alberto Fernández, que foi seu primeiro chefe de gabinete. A vitória esmagadora da oposição nas eleições primárias do mês passado provocou um colapso do peso, ações e títulos que acabaram por obrigar Macri a impor controlos sobre o mercado de câmbio - que ele orgulhosamente havia suspendido apenas alguns dias depois de assumir o poder em 2015 - e propor um adiamento do reembolso de dívida.

A incapacidade de Macri em controlar a inflação e estimular o crescimento foi a

causa imediata da crise, mas as bases têm origem há uma década, quando Cristina Kirchner desperdiçou o excedente acumulado com a valorização das matérias-primas, estrangulou a economia com uma série de controlos do governo e manipulou dados. Traders preveem que um default será a inevitável conclusão quando o novo governo assumir em dezembro: os títulos internacionais do país, com valor nominal de 1 dólar, podem ser comprados hoje por apenas 40 cêntimos de dólar.