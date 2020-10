Vendas a retalho crescem pela primeira vez desde fevereiro

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho apresentou uma variação homóloga de 0,2% em setembro, a primeira variação positiva, ainda que ligeira, desde o mês de fevereiro.



Os dados são disponibilizados esta sexta-feira, 30 de setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística no boletim "Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho".

A taxa do índice de volume de negócios no comércio a retalho posicionou-se 4,5 pontos percentuais (p.p.) acima da observada em agosto, que foi de -4,3%. Desagregando os dados de setembro, percebe-se que os produtos não alimentares registaram uma variação de -1,0%, contra os -6,0% em agosto, e os produtos alimentares tiveram um aumento de 1,7% em setembro (-2,2% no mês anterior).

Olhando ao terceiro trimestre, o cenário mantém-se negativo, embora exista um abrandamento da quebra face aos três meses anteriores. As vendas no comércio a retalho diminuíram 2,2% em termos homólogos entre julho e setembro, quando de abril a junho a descida havia sido de -13,2%.

No terceiro trimestre, ambos os agrupamentos - produtos alimentares e produtos não alimentares - registaram acréscimos, de 1,8 p.p. e 18,0 p.p. respetivamente, fixando-se as taxas de variação em -0,1% e -3,9%, pela mesma ordem. No trimestre anterior, os produtos não alimentares viram uma derrocada de 21,9%.

Já no que toca aos índices de emprego e de remunerações, estes registaram, em setembro, variações homólogas de -3,6% e 0,7%, respetivamente (-3,5% e 1,1% em agosto, respetivamente). As horas trabalhadas voltaram a cair mas menos acentuadamente, passando de uma variação homóloga de -4,3% em agosto para -3,7% em setembro.