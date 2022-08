Vendas a retalho em Portugal sobem 4,8% em julho

O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou uma variação de 4,8% em julho de 2022, comparando com o mesmo mês de 2021, "resultante essencialmente do crescimento dos produtos não alimentares" é o que indica uma nota do Instituto Nacional de Estatística (INE).Os dois agrupamentos que compõem esta evolução tiveram dinâmicas similares: os produtos alimentares avançaram 0,3% em termos homólogos, mas subiram 1,1 pontos percentuais face a junho de 2022. Já os produtos não alimentares aceleraram 1,8 pontos percentuais, mantendo, no entanto, um crescimento de 8,4%.

Já a variação mensal do índice agregado situou-se em 0,7% (-2,5% em junho). Os agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares passaram de variações de, respetivamente, -3,8% e -1,5% em junho, para 3,6% e -1,4% em julho.No que diz respeito a emprego, remunerações e horas trabalhadas foram registadas variações homólogas de 3,9%, 6,5% e 2,3%, respetivamente (2,8%, 5,8% e 0,9% em junho, pela mesma ordem).