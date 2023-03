Viagem de comboio de três horas entre Lisboa e Madrid só depois de 2030

Leia Também Alta velocidade vai servir as 10 maiores cidades portuguesas



A titular da pasta dos Transportes garantiu que "a ligação será uma realidade dentro dos prazos que estão determinados pela União Europeia para o corredor Atlântico: o ano de 2030". "Mas obviamente que gostaríamos de poder adiantar esta data", remata. "Estamos a trabalhar para que no futuro seja possível fazer Madrid-Lisboa entre as três e as quatro horas".

A Ministra dos Transportes de Espanha, Raquel Sánchez, já informou o ministro das Infraestruturas, que o Governo de Madrid apenas se compromete em repor um comboio direto entre as duas capitais ibéricas, afastanto um regresso dos comboios noturnos com Portugal. Além disso, vai também ser preciso esperar por 2030 para que uma viagem de comboio Lisboa-Madrid demore em três horas, avança esta sexta-feira o ECO. Também para 2030 está previsto que a viagem entre Porto e Vigo passe a durar apenas uma hora. Será necessário um novo troço entre Braga e Valença que custará 1,25 mil milhões de euros. Em Espanha será construído um túnel de mais de 10 quilómetros, numa empreitada de cerca de 687 milhões de euros.Para Madrid, neste momento, os passageiros têm de apanhar três comboios diferentes no total de nove horas de viagem.Já a partir de 2024, este tempo irá reduzir-se para cerca de cinco horas. Questionada sobre se a Renfe [homóloga espanhola da CP] poderá explorar o comboio Madrid-Lisboa a partir desse momento, a ministra apenas assegurou que "nesse ano, já com a eletrificação entre Plasencia e Badajoz esperamos reduzir os tempos de viagem."