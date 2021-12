Volume de negócios no comércio a retalho acelera em novembro

Quanto aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, estes registaram variações homólogas de 2,3%, 4,8% e 4,9%, respetivamente.

Em novembro, o Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho registou uma variação homóloga de 9,9%, acelerando 6,6 pontos percentuais face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de 2,3%, 4,8% e 4,9%, respetivamente (variações de 2,0%, 5,8% e 1,8% em outubro, pela mesma ordem).Este disparo na evolução do índice agregado foi determinada principalmente pelo agrupamento de produtos não alimentares, que passou de uma variação de 4,4% em outubro para 14%.Aqui é de destacar uma aceleração de cerca de 30 pontos percentuais no agrupamento de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro (variação de 9,9% em outubro, 38,9% no mês corrente).Já os produtos alimentares aumentaram 4,9%, mais 2,9 pontos percentuais do que no mês anterior.Em termos nominais, o índice agregado passou de uma taxa de variação homóloga de 7,9% em outubro para 14,6% em novembro.As variações dos índices dos agrupamentos Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares situaram-se em 9,1% e 19,5%, respetivamente (5,3% e 10,2% no mês precedente, pela mesma ordem).Notícia atualizada