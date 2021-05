Curso de Medicina na Católica vai custar mais de 17 mil euros por ano em propinas

A Universidade Católica definiu uma propina de 1.625 euros por mês para o curso de Medicina. Os alunos pagam dez mensalidades em cada ano letivo. Portanto, o custo total será de 97.500 euros, um valor ao qual acresce a taxa de inscrição anual de 1.500 euros.

fonte da reitoria da universidade afirma que o valor da propina "reflete o custo de formação de um aluno de Medicina, que não é diferente na Universidade Católica de uma universidade pública", notando que "nas universidades públicas este valor é coberto pelo Orçamento do Estado, sustentado no valor pago pelos contribuintes, ao contrário da Universidade Católica, onde a propina é suportada pelas famílias". Os primeiros 50 alunos começam as aulas a 13 de setembro.



Leia Também Católica recebeu 600 candidaturas a Medicina logo no primeiro dia





O curso de Medicina na Universidade Católica vai custar quase 17 mil euros por ano em propinas, ou seja, um total de quase 100 mil euros ao longo dos seis anos de formação. As candidaturas estão abertas até ao final deste mês.A informação é avançada esta sexta-feira, 7 de maio, pelo Público Ao jornal,