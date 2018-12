Daniel Traça eleito para segundo mandato à frente da Nova SBE

Daniel Traça vai continuar à frente da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa por mais quatro anos. Será o segundo mandato do reitor, que ocupa agora também um cargo na administração do Santander Totta.

"Em 12 de Dezembro, o conselho de faculdade da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) elegeu Daniel Traça para continuar o seu mandato nos próximos quatro anos", lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira, 13 de Dezembro.





O reitor diz continuar "comprometido com a mesma visão de criarmos uma escola global de economia e gestão de Portugal para o mundo, fruto do espírito vanguardista e dos valores dos fundadores da escola de há mais de quarenta anos e que têm permanecido nas gerações seguintes".

"Continuaremos a trabalhar para aumentar a maturidade organizacional, o crescimento, a internacionalização e a inovação do nosso portefólio e a aceleração digital", refere ainda Daniel Traça.





O anúncio é feito no mesmo dia em que o director da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa chegou à administração do Santander Totta. Daniel Traça é um dos novos 15 administradores do conselho, que terá como presidente António Vieira Monteiro, e de onde sai a comissão executiva liderada por Pedro Castro e Almeida.