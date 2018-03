Passos vai dar aulas de Administração Pública e Economia

O até há pouco tempo presidente do PSD não terá nenhuma cadeira específica a cargo em qualquer uma das três instituições, podendo as suas aulas serem integradas em diferentes disciplinas mediante o calendário lectivo de que cada Universidade.





Licenciado em Economia pela Universidade Lusíada, Passos Coelho é membro do restrito Conselho de Honra do ISCSP. Após ter saído da presidência do PSD depois do Congresso "laranja", Passos também renunciou ao lugar de deputado na passada quarta-feira, dia de debate quinzenal com o primeiro-ministro. Ao sair da vida política activa, Passos vai ser docente universitário e concentrar-se nos próximos meses no livro que está a preparar sobre os quatro anos em que chefiou o Governo de coligação com o CDS.



Por aquele instituto passaram já vários antigos líderes partidários e ex-governantes como António José Seguro, Rui Pereira, Luís Amado ou Basílio Horta. Seguro é actualmente professor auxiliar no ISCSP.





O ISCSP é presidido por Manuel Meirinho, ex-deputado eleito como independente nas listas do PSD nas legislativas de 2011, o acto eleitoral que levou Passos para o Governo. Meirinho abandonou a Assembleia da República em Maio de 2012 para assumir a presidência do ISCSP, substituindo João Bilhim que foi tutelar a Cresap.





Apesar de ter estado pouco tempo no Parlamento, Meirinho foi um dos principais responsáveis pela reforma relacionada com a fusão de freguesias, uma medida prevista no memorando de entendimento assinado com a troika.