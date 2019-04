Portugal com terceira percentagem mais baixa de diplomados da UE  

Portugal registou, no ano passado, a terceira percentagem mais baixa da União Europeia (UE) em diplomados do ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos, de 33,5%, abaixo da média comunitária, divulgou hoje o Eurostat.

Segundo dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas da UE, com esta percentagem de 33,5% na população dos 30 aos 34 anos que completou com sucesso o ensino superior, Portugal ficou apenas atrás da Roménia (24,6%) e de Itália (27,8%) no que toca aos países com números mais baixos.