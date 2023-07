ACT detecta 80 mil empresas com 350 mil precários à margem da lei

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) detetou 80 mil empresas com 350 mil trabalhadores precários à margem da lei. E, segundo adiantou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, ao Dinheiro Vivo, vai enviar notificações esta quinta-feira para as empresas que converteram os contratos a termos em vínculos permanentes até 10 de setembro.

Caso as empresas não tenham resolvido a situação até a essa data, "serão alvo de ações inspetivas e eventuais medidas sancionatórias", explicou a ministra. As coimas podem chegar aos 61.200 euros

Os 350 mil trabalhadores com contratos precários irregulares correspondem a 19% dos trabalhadores por contra de outrem existentes em Portugal.

"Através da medida emblemática, inscrita na Agenda para o Trabalho Digno, que permite a interconexão de dados entre a ACT e a Segurança Social, foi possível identificar situações em que os prazos máximos dos contratos a termo já tinham sido ultrapassados", explicou Ana Mendes Godinho. E acrescentou que, neste sentido, e no âmbito do "combate à precariedade, a ACT vai promover uma regularização massiva de contratos de trabalho de forma rápida e eficaz".