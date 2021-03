Bragança quer afirmar-se no teletrabalho e oferece estadia a quatro famílias para mostrar potencial da região

O programa para atrair "novos Brigantinos" A carregar o vídeo ... Bragança quer mostrar as cartas que tem para dar no que toca ao trabalho remoto.

Bragança quer mostrar as cartas que tem para dar no que toca ao trabalho remoto. Para convencer as pessoas do seu potencial, a cidade está a lançar um programa que irá permitir a quatro famílias viver na região por um mês em regime de teletrabalho para que, no final, estas famílias possam partilhar a experiência nas redes sociais e através de um documentário."Através deste projeto pretende-se divulgar a qualidade de vida que Bragança tem para oferecer a quem optar por viver e trabalhar a partir daqui, sublinhar que é possível estar ligado com o mundo laboral e, ao mesmo tempo, usufruir de um território convidativo para fazer uma pausa e/ou desligar do ritmo frenético do dia-a-dia. A iniciativa pretende dar a conhecer todo o potencial deste território e, através da partilha da experiência, que se espera positiva, inspirar quem tiver possibilidade de manter o trabalho remoto mesmo depois da pandemia, a viver em Bragança", explica Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança.Os selecionados para o programa "Bragança. Liberdade para Recomeçar" são chamados de "novos Brigantinos" e terão assegurado gratuitamente, durante o mês de maio, o alojamento "com todas as comodidades para garantir a qualidade de vida e a possibilidade de trabalhar remotamente". Além disto, os novos residentes recebem um cabaz de boas-vindas com produtos regionais e vouchers experiência para atrações da zona. Os participantes são desafiados a viver de forma autónoma no concelho e a partilhar a sua experiência através das redes sociais. No final, será divulgado um documentário com o intuito de transmitir o dia-a-dia dos "novos Brigantinos", de partilhar aprendizagens e de aferir a eficácia da ação piloto. As inscrições começam hoje, dia 22 de março, através do formulário disponível no portal do projeto.A iniciativa está inserida no Programa de Cooperação URBACT – Find Your Greatness, um projeto financiado pela União Europeia, que promove a implementação de ações piloto, como forma de aprendizagem e de troca de experiências para a promoção do desenvolvimento sustentável em cidades da Europa. O concelho de Bragança faz parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, um selo atribuído pela UNESCO, que diferencia este território enquanto local de simbiose entre o Homem e a biosfera, assinala a cidade, num comunicado enviado às redações.