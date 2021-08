Amarante procura novos residentes “tecnológicos” e oferece um mês com tudo pago

Depois de o município de Bragança ter convidado quatro famílias que possam trabalhar "online" a mudarem-se durante um mês para este concelho com tudo pago, no âmbito de um projeto que pretende atrair trabalhadores remotos, agora é a vez de Amarante replicar a ideia.

"O Município de Amarante procura novos residentes provenientes do setor tecnológico para uma residência de um mês no concelho, no âmbito do projeto iPlace", revela a autarquia, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 31 de agosto.

O objetivo da Câmara de Amarante passa por "atrair novos residentes, que venham fortalecer com talento e ‘know-how’ o cluster tecnológico Amarante Tech Hub", com o Município a oferecer "um mês de estadia gratuita e um conjunto de experiências imersivas em Amarante, apoiadas por um anfitrião local".

Entre as valências dos candidatos que a autarquia procura para esta residência, a decorrer "durante os meses de outubro, novembro e dezembro", estão "developers, quality assurance, devops, scrum masters, professores de programação e mobile developers".

O município garante que Amarante "é um centro tecnológico emergente em Portugal, onde a tecnologia se cruza com a indústria, e os empreendedores e profissionais do setor conciliam desafios e carreiras profissionais arrojadas com uma excelente qualidade de vida numa região de natureza, cultura e gastronomia a um custo de vida competitivo", enfatiza, afiançando que "no território graduam-se anualmente mais de 500 pessoas em cursos tecnológicos, o que tem fomentado a instalação de novas empresas".

Os interessados deverão preencher o formulário já disponível online em https://amarantetechhub.com/talent-move-to-amarante/