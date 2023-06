Desemprego na Zona Euro desacelera em maio mas aumenta entre os jovens

Leia Também Crescimento do emprego resiste com nova subida ligeira em maio

A taxa de desemprego desacelerou ligeiramente em maio, mas aumentou entre a população com menos de 25 anos. A taxa de desemprego na Zona Euro fixou-se nos 6,5% em maio, em linha com o valor registado no mês anterior, mas abaixo dos 6,7% registados no mesmo período do ano anterior.Já no conjunto da União Europeia, a taxa de desemprego foi de 5,9% em maio deste ano, abaixo dos 6% observados em abril e dos 6,1% em maio de 2022.Mas apesar do recuo homólogo, a taxa de desemprego entre os jovens aumentou para os 13,9% tanto na UE como na Zona Euro. "Comparativamente com abril deste ano, a taxa de desemprego jovem aumentou em 21 mil pessoas na UE e em 11 mil na Zona Euro. Já face a maio de 2022, aumentou em 65 mil na UE e em 46 mil na Zona Euro", refere o Eurostat.No total, detalha o instituto europeu de estatística, a União Europeia contava 12.937 milhões de pessoas, das quais 2.696 milhões tinham menos de 25 anos.Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,4% em maio, acima dos 6% registados em maio do ano anterior. Já o desemprego jovem acelerou para os 18,6%, acima dos 18,5% registados em maio de 2022, sendo Portugal o quinto país da UE com a taxa de desemprego jovem mais alta no mês em causa - a liderar a lista está Espanha com uma taxa de 28,4%.Por género, a taxa de desemprego manteve-se em maio mais elevada entre as mulheres. A taxa de desemprego para as mulheres foi de 6,2% na União Europeia, enquanto para os homens foi de 5,7%.