Taxa de desemprego estagnou nos 6,4% em junho

Depois de ter descido dos 7% no início do ano para 6,4% em maio, a taxa de desemprego estagnou no mês de junho, mostram os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE). É ainda assim, superior à que se registava em junho de 2022 (0,4 pontos percentuais)O INE revela que a população empregada praticamente estagnou, ao registar um ligeiro aumento face ao mês anterior (0,1%) e também um acréscimo face a período homólogo (1,5%).Já a população desempregada diminuiu (-0,7%), para 336,5 mil pessoas, mas aumentou em relação ao mês homólogo (8,5%).Estes dados, que são ajustados dos fatores sazonais que no Verão trazem geralmente mais emprego, também indicam que a taxa de subutilização do trabalho se manteve nos 11,7%, valor idêntico ao do mês anterior e superior em 0,2 pontos a período homólogo.Este grupo de 633 mil pessoas soma aos desempregados o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis ou os inativos que não procuram emprego apesar de estarem disponíveis.Já os valores não ajustados de sazonalidade, que também são divulgados pelo INE, apontam para uma redução da taxa de desemprego (para 6% em junho), embora esta fique acima do que era registado há um ano (5,6%).(Notícia atualizada às 11:27 com mais informação e corrigida para explicar que de maio para junho o emprego aumentou muito ligeiramente (+0,1%), em vez de ter recuado ligeiramente (-0,1%).