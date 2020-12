Empresas que reforcem lay-off não podem fechar portas

A terceira alteração ao chamado “apoio à retoma progressiva”, que se seguiu ao lay-off simplificado, permite que as empresas peçam em dezembro apoios mais generosos para o mesmo nível de quebra de faturação. Em contrapartida, exige que mantenham atividade. Em resposta ao Negócios, fonte oficial do Ministério do Trabalho esclarece que esta exigência não afeta a possibilidade de reduzirem os períodos normais

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...