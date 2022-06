Estudo aponta que pandemia minou evolução da mulher no mercado de trabalho

Estudo do grupo de recursos humanos diz que mulheres foram as mais penalizadas no mundo do trabalho com a pandemia, designadamente por desempenharem profissões de risco ou por terem responsabilidades a cuidar de outros.

