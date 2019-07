Governo garante que os novos empregos que pagam salário mínimo são agora "residuais"

O peso dos trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional no total de emprego criado foi de 7% nos primeiros quatro meses de 2019, o que compara com 69% em 2017.

Os dados que se baseiam nos registos do Instituto de Informática da Segurança Social foram divulgados esta quarta-feira num relatório sobre o salário mínimo elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho (MTSSS) e apresentado pelo Governo.