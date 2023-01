Taxa de desemprego sobe para 6,4% em novembro

Leia Também Desemprego registado sobe em novembro pelo quarto mês consecutivo

A taxa de desemprego subiu em novembro para 6,4%, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é superior em 0,4 pontos percentuais ao registado no mês anterior, em que a taxa de desemprego caiu para 6%. Em novembro, havia 331,6 mil desempregados no país.A evolução da taxa de desemprego traduz uma subida no número de desempregados em 5,9%, face ao mês de outubro. O INE estima que, em novembro, havia mais 18,4 mil, em comparação com o mês anterior.Em novembro, a população ativa teve um decréscimo, em relação ao mês anterior, de 1,8 mil pessoas, totalizando 5,19 milhões, o que corresponde a uma variação relativa "quase nula", conforme sinaliza o INE. Por outro lado, a população inativa tenha tido um acréscimo de 3,1 mil, mais 0,1% face a outubro, totalizando 2,46 milhões.A diminuição da população ativa resultou do decréscimo da população empregada, que superou o acréscimo da população desempregada.Já o aumento da população inativa foi explicado, "essencialmente, pelo acréscimo do número de outros inativos, os que não estão disponíveis nem procuram emprego". O número de pessoas nessa situação aumentou 0,2% (mais 4,8 mil).A população empregada atingiu 4,89 milhões em novembro, o que representa uma diminuição de 0,4% em relação ao mês anterior, mas um aumento relativamente a um ano antes (0,3%).

A taxa subutilização do trabalho aumentou ligeiramente para 11,6%, mais 0,4 pontos percentuais ao do mês anterior, mas igual à registada em igual mês de 2021.



(notícia atualizada às 12:11)