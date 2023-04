Teletrabalho é muito mais valorizado por quem já o fez

Partilhar artigo



Há uma "fratura de visões" sobre o teletrabalho: quem já esteve - e especialmente fora do período obrigatório da pandemia - valoriza os efeitos positivos do teletrabalho sobre a motivação, o trabalho em equipa ou o bem-estar. Já as pessoas que nunca estiveram em teletrabalho destacam mais aspetos negativos sobre a evolução na carreira e desvalorizam a redução do stress ou do cansaço.



A conclusã...