Lei laboral: Patrões alegam inconstitucionalidade com base num direito dos sindicatos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É longa a lista de argumentos que as confederações patronais enviaram ao Presidente da República, na expectativa de convencer Marcelo Rebelo de Sousa a mudar de ideias e a enviar para o Tribunal Constitucional o diploma que altera o Código do Trabalho. No último dos sete pontos o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) sustenta que há medidas inconstitucionais “por terem sido aprovadas pelo Governo e, mais recentemente,

...