Emprego de licenciados com destruição recorde

Maior quebra no emprego e na população ocorre entre mulheres licenciadas a meio da carreira. Para João Cerejeira, economista da área do trabalho, a descida do prémio salarial estará a empurrar adultos para a emigração. INE admite que sim, embora não confirme hipótese.

