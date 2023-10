Eurostat dá Portugal como 2.º com precariedade mais alta

Portugal registou no segundo trimestre uma subida recorde nos contratos precários e passou a ser, nos dados do Eurostat, o segundo país com a mais alta taxa de precariedade. Impacto de alteração metodológica em Espanha está por explicar.

