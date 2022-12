Governo aprova amanhã aumento do salário mínimo para 760 euros em 2023

O Governo aprova esta quinta-feira o aumento do salário mínimo nacional para os 760 euros com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Trata-se de um aumento de 55 euros face aos atuais 705 euros, ou seja, uma atualização de 7,8%.A indicação foi avançada esta quarta-feira pela presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no final da reunião da concertação social, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.A retribuição mínima garantida abrangia, em meados do ano passado, cerca de 900 mil trabalhadores por conta de outrem de acordo com os dados do ministério do Trabalho, ou seja, perto de um quarto da população empregada.Além da atualização do salário mínimo, o Governo vai também aprovar esta quinta-feira um novo apoio extraordinário para as famílias mais pobres, no valor de 240 euros. A medida abrange cerca de um milhão de pessoas que beneficiam da tarifa social de energia ou recebem prestações sociais mínimas.(Notícia atualizada às 18:50 com mais informação)