Peso da precariedade no privado recuou para 31%

Um pouco menos do que um terço dos trabalhadores do privado tinham em 2021 contratos mais precários. São dados de uma extensa base administrativa relativa apenas ao setor privado e revelam um recuo face ao pico de 36% do pré-pandemia.



A precariedade do privado passou de 24% em 2012 para 31% em 2021. Pedro Catarino Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A percentagem de trabalhadores com um contrato de trabalho mais precário – a termo certo ou incerto, por exemplo – recuou em 2021 para 31,4% dos trabalhadores por conta de outrem. Embora o peso seja historicamente elevado, a redução contraria a tendência de aumento observada nos últimos dez anos, segundo cálculos do Negócios a partir da base de dados que resulta dos quadros de pessoal, e que retrata essencialmente o setor privado. ... ... Saber mais INE

Peso da precariedade no privado recuou para 31%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Peso da precariedade no privado recuou para 31% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar