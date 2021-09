Alemanha: SPD reclama vitória. CDU diz que vai fazer tudo para formar governo

Olaf Scholz para a vitória nas eleições legislativas alemãs.O secretário-geral dos sociais democratas foi o primeiro a falar e a reclamar a vitória dos SPD na corrida. "Estamos de volta. Olaf Scholz tem o mandato para formar o próximo governo da Alemanha", disse numa declarações após serem conhecidas as projeções.

O próprio ministro das Finanças alemã reagiu dizendo aos jornalistas que o resultado obtido pelo SPD foi "uma grande sucesso". "O SPD conseguiu o que não alcançava há muito tempo", frisou satisfeito Scholz.Já Armin Laschet, que o favorito de Angela Merkel para a sucessão como chanceler, diz que vai "fazer tudo para formar um governo liderado pela CDU".Numa declaração aos jornalistas, após serem conhecidas as primeiras projeções, Laschet afirmou que será "uma longa noite" na Alemanha. "Sabíamos que ia ser uma eleição aberta e muito disputada", reconheceu o democrata-cristão.Apesar de uma escassa vantagem para os sociais-democratas, as projeções da estação televisiva ARD indicam que ambos os maiores partidos deverão obter 27,2% dos votos. Os Verdes, com Annalena Baerbock à cabeça, obtêm 16,3% e deverão integrar o futuro governo germânico numa coligação, algo que não sucede desde 2005. A televisão pública ZDF dá o SPD com dois pontos percentuais de vantagem sobre a CDU/CSU.As coligações apontadas são "o semáforo", que reune o SPD com o FDP, Partido Democrático Livre, e os Verdes. Esta solução somaria, de acordo com as projeções, 55,5% dos votos; a "grande coligação", que uniria o SPD com a CDU/CSU; "o Quénia", que juntaria SPD a CDU e Verdes; "a Jamaica", com a CDU unida ao FDP e aos Verdes e ainda a "preto-vermelho-amarelo", que juntaria CDU, SPD e FDP.Os primeiros resultados oficiais deverão ser conhecidos a partir das 19:30 (hora de Lisboa).(atualizada com declarações dos candidatos do SPD e da CDU)