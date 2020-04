Estreitar relações com a Europa, um mercado que, ao contrário dos Estados Unidos, tem evitado guerras comerciais abertas com Pequim, seria uma vantagem que prometia frutos económicos no futuro. Mas nas últimas semanas a estratégia descarrilou e a desconfiança instalou-se.Um dos episódios que virou as agulhas da diplomacia passou-se em Paris, a 12 de abril. No site da embaixada chinesa em França, foi publicado um texto não assinado – que se depreende que seja de um diplomata chinês – a acusar os funcionários franceses de lares de deixarem idosos infetados com o novo coronavírus a morrer, entregues à sua sorte, sem assistência. Também critica abertamente os media europeus de "estigmatizar a China" e de culpabilizar Pequim pela pandemia, ao levantarem dúvidas sobre a qualidade da informação disponibilizada sobre os primeiros dias do surto.O Executivo francês reagiu de imediato, pedindo explicações à China. As afirmações do referido post "não se adequam à nossa relação bilateral", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian. Pequim apressou-se a classificar o episódio como um "mal entendido", mas as marcas ficaram.Até porque a desconfiança já pairava. A Bloomberg conta que numa conferência telefónica a 25 de março, entre ministros dos Negócios Estrangeiros do G-7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), foi referida a necessidade de a Europa se manter atenta às movimentações chinesas e de como Pequim pode explorar a vantagem atual sobre as economias que continuam em lockdown.A 17 de abril, o Bild, o maior jornal tabloide alemão, publicou uma carta aberta dirigida ao presidente chinês, Xi Jinping, acusando-o de "colocar o mundo em risco". Este é só mais um reflexo de relações tensas. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, disse ao Bild que a revisão recente do número de mortes causadas pela covid-19 na China é "alarmante", o presidente francês, Emmanuel Macron frisou numa entrevista ao Financial Times que "há claramente coisas que aconteceram [na China] que desconhecemos", e Dominic Raab, do Executivo britânico, argumentou que quando a pandemia passar não será possível voltar ao "business as usual" com a China.No xadrez da diplomacia europeia, a posição da Alemanha está a ser vista como determinante. Segundo a Bloomberg, as exportações alemãs para a China no ano passado ultrapassaram as do Reino Unido, França, Itália, Espanha e Holanda, todas juntas. As relações entre os dois países são fortíssimas e a Alemanha vai assumir a presidência rotativa da União Europeia a 1 de julho.Por enquanto, o que se vê em Berlim é o aumento das precauções. O país reforçou o seu protocolo de verificação dos regulamentos para a entrada de investimento estrangeiro na economia alemã, sem especificar o caso da China, mas controlando, de qualquer modo, melhor a entrada de capital nas suas empresas. Além disso, reforçou o investimento para desenvolver a sua produção de máscaras – um bem atualmente muito dependente da China, que é responsável por um quarto das exportações mundiais deste equipamento.Da Comissão Europeia, surgem os mesmos sinais de cautela. Margrethe Vestager, comissária para a concorrência, sugeriu numa entrevista ao Financial Times que os Estados podem tomar eles próprios posições nas empresas, para evitar que a China tome conta de setores estratégicos.Phil Hogan, comissário europeu para o Comércio, sublinhou na semana passada a importância de reavaliar a "autonomia estratégica" da UE, frisando a importância de diversificar mercados para construir cadeias de fornecimento resistentes.