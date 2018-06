Coligações de rejeição: Frankenstein em Espanha, geringonça em Portugal

A coligação improvável com que Sánchez chegou ao poder é descrita como uma geringonça espanhola que também se baseou na rejeição do anterior governo de direita. Mas a fórmula espanhola não tem qualquer base programática comum e é uma máquina mais complexa e imprevisível do que a portuguesa.