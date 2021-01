Comissão Europeia visita hoje Portugal para reuniões institucionais

A tradicional visita do colégio de comissários ao país que assume a presidência semestral rotativa do Conselho foi adaptada devido à pandemia de covid-19, realizando-se em formato reduzido, com a presidente da Comissão Europeia a liderar uma delegação que inclui oito comissários, e não a totalidade do executivo comunitário, e com o programa reduzido a um dia, em vez dos habituais dois.A delegação da Comissão Europeia chegará ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 10:15 para a sessão de trabalho com o Governo português, que inclui um encontro bilateral entre a presidente Von der Leyen e o primeiro-ministro, António Costa, reuniões bilaterais e por grupos temáticos entre os demais comissários e membros do Governo português e uma reunião plenária.As sessões de trabalho incidirão sobre as diferentes prioridades do programa do 'semestre português', nomeadamente sobre os cinco temas principais da quarta presidência portuguesa - Europa Resiliente, Europa Social, Europa Verde, Europa Digital, e Europa Global -, mas também, mais especificamente, sobre questões fulcrais no momento atual da UE, como as migrações e a saúde.Depois de uma conferência de imprensa conjunta com António Costa, agendada para as 14:00, a presidente da Comissão Europeia reúne-se, por videoconferência, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Esta conversa será seguida de um encontro, também por videoconferência, alargado aos demais membros do colégio e líderes de grupos parlamentares.Ursula von der Leyen tem ainda um encontro com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e conclui o programa da visita de hoje a Lisboa com um jantar de trabalho com o primeiro-ministro.A política alemã será acompanhada na sua deslocação a Lisboa pelos três vice-presidentes executivos, Frans Timmermans (responsável pela pasta do Pacto Ecológico Europeu), Valdis Dombrovskis (Uma Economia ao Serviço das Pessoas) e Margrethe Vestager (Digital), e pelo vice-presidente e Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.A delegação integra ainda a comissária portuguesa Elisa Ferreira (Coesão e Reformas), e os comissários Nicolas Schmit, que tem a tutela dos Assuntos Sociais, uma das grandes prioridades da presidência portuguesa, Margaritis Schinas (Promoção de um Modo de Vida Europeu) e Maros Sefcovic (Relações Interinstitucionais e Prospetiva).Do lado do Governo português, além do primeiro-ministro, vão estar presentes os quatro ministros de Estado - Pedro Siza Vieira (Economia e Transição Digital), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Mariana Vieira da Silva (Presidência) e João Leão (Finanças).A representação do executivo inclui ainda os ministros João Cravinho (Defesa), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Alexandra Leitão (Modernização do Estado e Administração Pública), Nelson de Souza (Planeamento), Manuel Heitor (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Marta Temido (Saúde), João Pedro Matos Fernandes (Ambiente e Ação Climática) e Maria do Céu Antunes (Agricultura), além da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que tem um papel central na coordenação da presidência.A presidência portuguesa do Conselho da UE, que decorre durante o primeiro semestre do ano, arrancou formalmente em 05 de janeiro, com a visita a Lisboa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.AMG/MDR // MDRLusa/Fim