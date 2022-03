Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o BERD diz que se gerou "o maior choque de oferta desde, pelo menos, o início dos anos 1970", prejudicando as cadeias de abastecimento de produtos, pressionando o mercado de energia e ameaçando as exportações de alimentos devido a constrangimentos nos setores agrícolas de ambos os países.



A previsão está, no entanto, sujeita a grandes riscos, "caso as hostilidades aumentem ou as exportações de gás ou outras matérias-primas da Rússia sejam restringidas", indica a entidade liderada por Suma Chakrabarti.

A economia da Ucrânia deverá contrair 20% este ano, antes de recuperar em 2023, caso seja negociado um cessar-fogo para pôr fim à invasão russa nos próximos meses. A conclusão é de um estudo feito pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) , que indica também que a Rússia deverá cair 10%.O BERD dá conta de que a maior parte dos conflitos estão a acontecer "em territórios que produzem 60% da riqueza ucraniana", o que quer isso dizer que, mesmo que as duas partes cheguem a um entendimento para pôr fim à guerra, o Produto Interno Bruto (PIB) ucraniano vai sofrer um forte abalo este ano, antes de voltar a crescer.As previsões do banco, cuja missão é apoiar a reconstrução e transição de economias centralizadas para economias de mercado em países na Europa de Leste, indicam ainda que cerca de 30% das empresas na Ucrânia interromperam a produção e o consumo de eletricidade tenha caído 40% face aos níveis pré-invasão.O BERD sublinha que, caso as negociações de paz resultem num entendimento para cessar-fogo nos próximos meses , a reconstrução da Ucrânia pode começar a fazer-se em breve, o que permitiria ao país recuperar do abalo provocado pela guerra e pôr a economia a crescer 23% em 2023.Já a economia russa deverá encolher 10% este ano e estagnar em 2023, em caso de cessar-fogo. A recessão pode, no entanto, ser mais profunda se a Europa decidir avançar com o embargo às importações de petróleo e gás natural russo.