Franceses já votam para a primeira volta das presidenciais. Abstenção é a grande incógnita

Segundo o Instituto Ifop, na sondagem divulgada na sexta-feira passada, Macron tinha 26,5% das intenções de voto contra 24% de Le Pen - configurando um empate técnico.

Com a ameaça de uma abstenção elevada, os eleitores franceses começaram esta manhã a votar para a primeira volta das eleições presidenciais. Há 12 candidatos, oito homens e quatro mulheres, na corrida ao Eliseu, numas eleições ainda com resultado muito incerto.Nas últimas semanas, a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen surgiu como a grande ameaça ao recandidato, centrista, Emmanuel Macron, com as sondagens a darem pouca margem ao atual inquilino do Eliseu.As urnas abriram às 6:00 da manhã locais e fecham a partir das 20:00, quando serão publicadas as primeiras projeções que, habitualmente, são muito fiáveis lembra a agência Reuters.Até há poucas semanas, Emmanuel Macron estava relativamente confortável na reeleição para um segundo mandato, com a popularidade em alta devido à ofensiva diplomática desencadeada face à invasão russa da Ucrânia, um crescimento económico robusto e uma oposição fragmentada. No entanto, uma entrada tardia na campanha eleitoral terá retirado essa vantagem folgada de Macron.A justificar esta perda está também uma campanha de Marine Le Pen que centrou quase todo o discurso no aumento do custo de vida e uma queda no apoio ao grande rival da direita, Eric Zemmour.A jogar contra uma vitória mais folgada de Macron está também uma abstenção que pode atingir valores elevados. As várias sondagens apontam para uma taxa a rondar os 30%, mas ainda há uma grande incógnita.Ao longo das últimas semanas a diferença entre Macron e Le Pen foi-se encurtando e nas últimas sondagens divulgadas na sexta-feira, a distância entre os dois candidatos poderia situar-se entre 1 e 3 pontos percentuais, ou seja, dentro da margem de erro.

No terceiro lugar em todas as sondagens está Jean-Luc Melénchon, obtendo entre 17 e 17,5%, deixando assim o líder da extrema-esquerda provavelmente de fora da segunda volta.



Tudo está em aberto nesta primeira volta das presidenciais francesas. A segunda volta realiza-se a 24 de abril.