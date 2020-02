Governo alemão aumenta complemento das "pensões básicas"

O executivo da Alemanha aprovou um projeto de lei que implicará, a partir de 2021, um reforço da despesa com o sistema de pensões no valor de 1,3 mil milhões. Medida abrange cerca de 1,3 milhões de contribuintes com salários mais baixos.

A Alemanha vai aumentar o complemento atribuído às chamadas "pensões básicas" já a partir de 2021, segundo consta do decreto de lei aprovado esta quarta-feira, 19 de fevereiro, pelo governo germânico, uma decisão que culmina vários meses de discussão em torno desta medida e que consiste num sistema de pensões planeado.



De acordo com a informação disponibilizada pelo ministério alemão do Trabalho e Assuntos Sociais, a medida vai implicar um aumento anual da despesa com o sistema de pensões de 1,3 mil milhões de euros e beneficiar 1,3 milhões de contribuintes com menores descontos para a segurança social. Abrange todos os atuais e futuros pensionistas.