Incêndio destrói centro social de refugiados em Lesbos

O espaço era um importante centro de convívio para os refugiados, possuindo salas de aulas para as crianças, assistência médica, uma biblioteca ou uma cafetaria. A polícia suspeita de fogo posto.

Um incêndio de grandes dimensões destruiu o centro social de refugiados "One Happy Family", situado na ilha grega de Lesbos, revela a agência de notícias EFE, avançando que poderá ter sido fogo posto.





As causas do incêndio que começou ao final do dia de sábado ainda são desconhecidas, mas há indícios de se tratar de fogo posto, avança a agência de notícias espanhola.