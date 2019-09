Vai o Brexit espoletar a próxima guerra civil?

No início da Guerra Civil Inglesa, em 1642, o Castelo de Warwick foi atacado por soldados leais ao rei, que tentaram sem sucesso derrubar as forças parlamentares que a mantinham. Apesar da pequena escaramuça, o resultado prenunciava a maior luta pelo país.

Hoje, a cidade de Warwick está sitiada de outra forma, que pode resultar de forma semelhante sobre para onde a nação dividida se dirige após uma escalada no drama político sobre o Brexit.

O Reino Unido está a testemunhar um período histórico de agitação que convidou comparações com eventos há quase 400 anos. O Parlamento foi suspenso - ilegalmente, de acordo com um tribunal da Escócia. O primeiro-ministro ameaça desrespeitar a lei para conseguir o que quer, enquanto legisladores de todos os lados estão em luta aberta e o futuro da Irlanda, norte e sul, está em jogo. Até a rainha se envolveu no impasse. E a violência está a formar-se, com lutas fora do Parlamento.

Esta semana, os deputados recordaram um evento do período que antecedeu a guerra civil na Câmara dos Comuns para protestar contra a chamada prorrogação da legislatura. O líder do Partido Brexit, Nigel Farage, um dos principais arquitetos da votação para deixar a União Europeia, descreveu a atual crise constitucional como a pior desde aquele período tumultuado.

Uma volta na semana passada por alguns condados ingleses, marcada pelo conflito, sugere que Farage pode estar certo. Com posições endurecidas e nenhuma liberação óbvia para o aumento das tensões, ninguém sabe onde termina o dilema do Brexit.

Os eleitores de Warwick opuseram-se a deixar a UE, vendo a partida como uma ameaça para um empregador importante - a indústria automóvel - e para as perspetivas internacionais da cidade universitária. Mas como um bastião pró-UE rodeado por um mar de território do Brexit, Warwick está em desacordo com os distritos vizinhos, o Reino Unido como um todo e com o governo conservador do primeiro-ministro Boris Johnson. Estas mesmas divisões percorrem áreas do país.



"Se sairmos do impasse atual sem que os tiros sejam disparados, estaremos indo melhor do que eu esperava", afirmou Diane Purkiss, autora de "A Guerra Civil Inglesa: Uma História do Povo" e professora de literatura inglesa na Universidade de Oxford. "A questão aqui é se podemos, no último minuto e na décima primeira hora, envolver algum tipo de compromisso final britânico".

Com as suas casas emolduradas em madeira, parques e ligações a William Shakespeare, o condado de Warwickshire é um cartão postal de Inglaterra. Mas, sob a pátina do charme de Olde Worlde, existem fortes divisões em relação ao Brexit.

É claro que o Reino Unido sempre divergiu ao longo de linhas políticas, do Thatcherismo ao Blairismo. O que atrai as comparações de hoje com o século XVII é o caos constitucional. Na altura, o país escolheu os lados, com o Parlamento e os puritanos de Oliver Cromwell a afirmarem ter autoridade sobre o rei Carlos I, enquanto a sua família católica ficou num impasse sobre a religião e o poder que acabou por levar à guerra e ao regicídio.

Num eco da manta de retalhos do Brexit de "sair" e "permanecer" nas áreas de votação, a guerra civil desenrolou-se ao longo das linhas de cidades e vilas, dependendo de como se declararam, pró-Parlamento ou pró-rei. De facto, o mapa político da votação do Brexit assemelha-se à distribuição de apoio a ambos os lados na guerra civil, escreveu Stefan Collignon, professor da Escola de Economia de Londres em março do ano passado.

Em Warwickshire, Stratford-upon-Avon ficou presa entre forças parlamentares e monárquicas e sofreu baixas da primeira grande batalha da guerra em Edgehill.

Stratford, o local de nascimento de Shakespeare, fica a 20 minutos de carro do sudoeste de Warwick, mas um mundo diferente na sua perspetiva do Brexit. Enquanto Warwick e os seus arredores abrigam trabalhadores das fábricas da Jaguar Land Rover nas proximidades e estudantes e académicos pró-europeus e esquerdistas da Warwick University, Stratford conta com o turismo, a indústria da hospitalidade e trabalhadores estrangeiros.

Warwick votou 59% por 41% a favor da permanência na UE Stratford votou 52% contra 48% para sair, em linha com o resultado nacional.

Caminhando por Stratford, passando pelas casas e barcos Tudor no rio Avon, há poucas evidências externas de tensão. Isso não é um consolo para Sophie Clausen, uma artista e autora originária da Dinamarca que chegou à Grã-Bretanha como estudante de arte em 1984.

Para Clausen, esse sentimento de indiferença não pode ser desculpado por qualquer fadiga do Brexit e é o aspeto mais preocupante de todos. "As pessoas desligam, não se importam, e isso é realmente perigoso", salientou.

"As pessoas dizem que só querem que o Brexit acabe, mas acho que nunca vai acabar", disse Clausen. "Porque se isso não acontecer, as divisões ficarão ainda mais profundas e as pessoas que votaram pela saída ficarão ainda mais zangadas", realçou. "Já ninguém sabe onde é a saída."

Johnson tem pouco mais de um mês para tentar chegar a um novo acordo com a UE que seja suficiente para os deputados para permitir que a Grã-Bretanha deixe o bloco de forma ordenada a 31 de outubro. Se falhar este acordo, Johnson está obrigado a pedir uma extensão, algo que levará quase inevitavelmente a eleições.

Um cartaz nos protestos contra Boris Johnson faz referência à Guerra Civil em Inglaterra



As comparações entre Johnson e Carlos I sobre o tratamento do Parlamento são inúteis, de acordo com Purkiss, o autor da guerra civil, já que o rei demorou 11 anos a recuperar a legislatura em vez das atuais cinco semanas. No entanto, existe um "fracasso persistente de compromisso" que contribuiu para o conflito, salientou.

Outros paralelos estão na existência de crises simultâneas nos "três reinos" de Inglaterra, Irlanda e Escócia; e nas manchetes alarmistas dos media impressos emergentes que espelham os posts das redes sociais, "armando a troca de medo", realçou Purkiss. "Não acho que as pessoas estejam a levar esta ameaça a sério o suficiente", disse a mesma responsável numa entrevista no Keble College, em Oxford, a um quarteirão da Igreja de St. Giles, que traz uma placa a descrever os seus danos na guerra civil.

Na raiz, o Brexit é o sintoma de uma crise da democracia parlamentar, com os dois principais partidos levados a extremos e o meio termo apagado, corroendo a vontade de chegar a um consenso. Isto representa um desafio para políticos como Jack Rankin, selecionado para contestar o círculo eleitoral de Warwick e Leamington pelos conservadores na próxima eleição.

O distrito foi mantido pelos conservadores durante boa parte do século XX, caindo para o Partido Trabalhista em 1997, quando o governo Blair chegou ao poder, e mudou de mãos entre os dois partidos desde então. Matt Western reconquistou o distrito para os trabalhistas em 2017 com uma maioria de apenas 1.200 votos.

As suas visões pró-europeias foram reforçadas por uma vida anterior como gerente de marketing da fabricante automóvel francesa Peugeot em lugares como Viena e Paris. Construir uma ponte sobre a divisão "é muito difícil, porque os dois lados do debate estão a ficar bastante extremados", disse Western. "Estou realmente alarmado com o que está a acontecer na sociedade", realçou.

Para ganhar a lugar no Partido Trabalhista, Rankin, que votou no Brexit, terá que conquistar um eleitorado fortemente anti-Brexit.

Rankin disse que a sua experiência na porta dos eleitores mostra que "a esmagadora maioria é fundamentalmente democratas e só quer continuar com isso". As divisões não são tão profundas quanto as comumente apresentadas, afirmou numa resposta por email a perguntas e curando a fenda conservadora. "Não acontecerá até concluirmos o que dissemos que faríamos". O político disse que o futuro é brilhante, independentemente de como o Brexit se desenrolar.

Isto pode ser uma ilusão. O CEO da Jaguar Land Rover, Ralf Speth, alertou no ano passado que um mau Brexit poderia colocar dezenas de milhares de empregos em risco. O vice-chanceler da Universidade Warwick, Stuart Croft, chamou ao Brexit de "desastre" e disse que a perda de acesso a redes internacionais de pesquisa pode impedir o Reino Unido de sair da vanguarda da ciência e arriscar empregos.

Os avisos não foram perdidos para Barry Archer, um fabricante de modelos de argila usados no design da indústria automobilística que trabalhou em toda a Europa, mais recentemente para a Skoda na República Checa. Barry Archer esteve numa manifestação "Stop the Coup" em Coventry, a cidade cujos arredores incluem o frondoso campus da Universidade de Warwick, para protestar contra a suspensão do Parlamento. Archer estava entre os 200 que apareceram.

O seu último trabalho foi cancelado como resultado da incerteza sobre o Brexit. Os seus dois filhos adultos sentem que o seu futuro está a ser decidido sem poderem dizer nada, com a liberdade de movimento em causa em nome da "vontade do povo". Para Archer, o Brexit é pessoal – a sua esposa é alemã -, mas ainda vê qualquer hipótese de o reverter.

"O problema é que dividiu tanto o país que não haverá uma forma fácil de contornar isto", salientou enquanto um vento de outono soprou na cidade de Friargate. "Agora é apenas controlo de danos."

Bernard Capp, professor emérito de história em Warwick, assistiu ao desenvolvimento da universidade desde os primeiros dias da década de 1960 e ainda dá uma aula sobre radicalismo e a Guerra Civil Inglesa. Capp vê paralelos com o tipo de polarização testemunhada entre 1640 e 1642, quando a guerra eclodiu, e diz que isso é motivo de preocupação.

Charles I a caminho da sua execução em 1649



Durante a guerra civil, Coventry era um centro parlamentar, conhecido pelas suas extensas muralhas medievais. Capp relatou que Carlos I chegou no final do verão de 1642 para criar um exército e exigiu entrar em Coventry. O prefeito da cidade recusou, o primeiro ato de desafio real antes do início dos combates.

"Todos nós devemos ser muito cautelosos, porque ninguém queria uma guerra civil, ninguém esperava uma guerra civil e veja o que aconteceu", disse. Mesmo no final da guerra, "ninguém pensou que haveria uma revolução e a cabeça do rei seria cortada, e ainda assim foi onde acabou", realçou.

"Portanto, ninguém sabe qual será o destino final quando se entra numa crise constitucional."

(Texto original: Will Brexit Trigger the Nation’s Next Civil War?)